Meeste leaserijders vinden elektrische auto's te duur

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Drie kwart van de Nederlandse leaserijders kiest voorlopig niet voor een volledig elektrische auto. Veel mensen overwegen de volgende keer een hybride leaseauto of een traditionele brandstofauto te nemen. Dat komt vooral door de kosten.

Vooral leaserijders met relatief lage inkomens verwachten in de toekomst geen elektrische wagen te kunnen kiezen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Volgens VNA-voorzitter Renate Hemerik zorgen stimuleringsmaatregelen van de overheid er nu nog voor dat meer leaserijders dan anders een elektrische auto kiezen. Een van die maatregelen is de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Maar deze stimuleringsmaatregelen vervallen in 2025.

"Een abrupt einde van deze voordelen in 2025 kan de positieve trend tenietdoen", zegt Hemerik. "De kans is groot dat mensen dan kiezen voor een minder milieuvriendelijke tweedehands benzine- of dieselauto."