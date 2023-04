Ondanks klimaatprobleem is ons olieverbruik vorig jaar niet gedaald

De invoer en het gebruik van olie in Nederland is vorig jaar gelijk gebleven aan dat van een jaar eerder. Dit ondanks het streven om meer duurzame energie te gebruiken. Ook de oorlog in Oekraïne had nauwelijks invloed op ons olieverbruik.

Zo was ons brandstofgebruik slechts 1 procent lager dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Tegelijkertijd verbruikten raffinaderijen nagenoeg dezelfde hoeveelheid ruwe olie. Alleen de petrochemie was 15 procent zuiniger. Dat kwam onder meer doordat processen zijn stilgelegd vanwege de hoge gasprijzen.

Ook de import bleef vorig jaar even groot. Wel blijkt uit de CBS-cijfers dat we onze olie tegenwoordig ergens anders vandaan halen.

Rusland was begin vorig jaar nog een belangrijke leverancier. Maar die aanvoer staat onder druk sinds het land Oekraïne binnenviel. Sinds 5 december is er in Europa zelfs een verbod op het invoeren van ruwe olie uit Rusland.

Tot aan de oorlog in Oekraïne importeerde Nederland maandelijks zo'n 2,8 miljard kilo olie uit Rusland (het CBS meet olieverbruik in kilo's). Ter vervanging van die Russische aanvoer haalde ons land in december 900 miljoen kilo extra uit Saoedi-Arabië. Uit Irak en Kazachstan kwam respectievelijk 700 miljoen en 500 miljoen kilo extra.

Dieselvoorraad twee keer zo groot als normaal

Inmiddels is er ook een verbod op de invoer van Russische producten die van olie worden gemaakt, zoals diesel. In aanloop daarnaartoe heeft Nederland extra veel diesel ingeslagen, vooral uit Rusland en India.