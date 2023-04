Delen via E-mail

Na het megaverlies van de laatste editie in Almere gooit de organisatie van de Floriade de handdoek in de ring. Daardoor komt een einde aan wat in 1960 begon als uithangbord voor de Nederlandse tuinbouwsector, maar veranderde in een achterhaald financieel debacle.

Op 25 maart 1960 was het zover: de eerste Floriade ging van start in Rotterdam. Het evenement, georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR), moest de nationale tuinbouwsector wereldwijd onder de aandacht brengen.

Het werd een groot succes. Zo'n vier miljoen bezoekers kwamen op het evenement af.

Speciaal voor deze gelegenheid werd de Euromast gebouwd. In het park eromheen konden de bezoekers bijvoorbeeld speciaal aangelegde tuinen bekijken en er was een gondelbaan. De Nederlandse tuinbouwsector pakte groots uit en prinses Beatrix mocht de Floriade openen.

Foto: ANP

Bezoekersaantallen daalden deze eeuw

Daarna kwam er elke tien jaar een nieuwe editie. Onder meer Amsterdam en Zoetermeer waren gaststad van de tuinbouwtentoonstelling.

Maar in de loop der jaren kwam langzaam de klad erin, vooral financieel. In 1992 legde de gemeente Zoetermeer miljoenen toe op het evenement, waar nog wel ruim drie miljoen mensen op afkwamen.

Deze eeuw liepen ook de bezoekersaantallen terug. De edities van 2002 en 2012 trokken nog maar twee miljoen geïnteresseerden. Vorig jaar waren dat er bij de laatste editie nog maar 700.000. De verliezen liepen ondertussen verder op.

Keer op keer tegenvallers

Toch was de gemeente Almere nog hoopvol toen ze de Floriade van 2022 kreeg toegewezen. De drie voorgaande edities hadden telkens voor een verlies van enkele miljoenen gezorgd, maar het gemeentebestuur was ervan overtuigd dat het in zijn stad anders zou gaan.

Daar had Almere gelijk in: het ging nog veel slechter. Al voordat het evenement van start ging, waren er allerlei tegenvallers. De gemeente moest keer op keer extra geld uittrekken. De rest van de stad had daaronder te lijden, bijvoorbeeld door minder onderhoud aan infrastructuur en groen. Ook kwam er minder geld vanuit de tuinbouwsector zelf.

Verder werd een jaar voor de opening van de Floriade de directeur vervangen, die vervolgens een rechtszaak startte. Ook zat de coronapandemie de voorbereidingen in de weg. Mede daardoor waren delen van het terrein nog niet helemaal klaar toen de deuren opengingen. Tot overmaat van ramp was de interesse van bezoekers in de eerste weken beperkt.

Foto: ANP

Zelfs twee miljoen bezoekers zouden niet genoeg zijn geweest

Dat zijn aanloopproblemen, oordeelde de organisatie. De bezoekersaantallen zouden wel beter worden. Maar dat viel tegen. Uiteindelijk bezochten maar 685.000 mensen de Floriade. Dat was ongeveer een derde van de verwachte twee miljoen bezoekers en zelfs dat aantal zou te weinig zijn geweest voor winst.

Volgens de laatste officiële cijfers is het verlies voor de gemeente Almere maar liefst 100 miljoen euro. Naar verluidt komt het uiteindelijke cijfer nog hoger uit. Ondertussen trok het stadsbestuur al zijn conclusies en stapte op.