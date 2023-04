Jetten wil weer portemonnee trekken voor vullen gasvoorraden

Het kabinet heeft er veel geld voor over om de gasopslagen gevuld te krijgen voor komende winter. De voorraden zijn al redelijk aangevuld, maar het zal dit jaar lastiger worden om aan nieuw gas te komen, zegt minister Rob Jetten (Energie) vrijdag.

Net als vorig jaar wil het kabinet de gasopslagen begin oktober voor minstens 90 procent gevuld hebben. Over de kosten maakt Jetten zich geen zorgen. Hij zegt dat hij "geen enkele belemmering" ervaart van minister Sigrid Kaag (Financiën), die over de schatkist gaat.

De gasopslagen zijn al voor 58 procent gevuld. Vorig jaar was dat in april slechts voor 21 procent. De grotere voorraad is te danken aan de zeer milde winter. Ook energiebesparing door consumenten en bedrijven in verband met de hoge prijzen droeg daaraan bij.