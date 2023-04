Verplicht verzekeren voor zzp'ers: 'Nog veel haken en ogen aan het plan'

De arbeidsmarkt gaat binnenkort op de schop. Voor zzp'ers betekent dat onder meer dat zij verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) moeten afsluiten. Veel zelfstandigen vreesden na aankondiging van deze plannen voor wat dit voor hen zal betekenen. Kan iedereen zo'n verzekering wel betalen?

Er zijn volgens Cristel van de Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), veel misvattingen ontstaan over de verplichte aov. "Dat komt doordat wat er nu ligt slechts een voorstel is van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, red.). Veel mensen denken al dat dit het is. Dat is nog niet zo. Er kan nog veel aan veranderen."

Daarnaast zijn er zzp'ers die bang zijn dat de verplichte aov veel geld gaat kosten, zegt Van de Ven. "Chronisch zieken en ouderen betalen zich nu blauw als zij een verzekering willen afsluiten. Zij maken zich zorgen dat ook de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering onbetaalbaar wordt voor hen."

Maar volgens Van de Ven hoeven zij zich daar geen zorgen over te maken. Het idee achter de verplichte aov is dat alle zzp'ers worden geaccepteerd. Voor chronisch zieken en ouderen is een verplichte aov dan ook een verbetering van de huidige situatie, zegt ze.

Weinig zzp'ers zijn nu verzekerd

"Het wordt net als bij de ziektekostenverzekering", zegt Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Iedereen krijgt een gelijke premie. In dat opzicht zijn de plannen van de minister een oplossing voor een maatschappelijk probleem. "In de praktijk zien we dat veel zzp'ers zich prima kunnen verzekeren. Toch doen ze het niet."

Maar 20 procent van alle zzp'ers heeft nu een verzekering voor als zij arbeidsongeschikt worden. "Dat is weinig", zegt Koopman. "Mochten zij wel arbeidsongeschikt raken, dan komen ze in de bijstand."

Dat komt volgens hem doordat zelfstandigen er nu zelf voor moeten kiezen om zich te laten verzekeren. Dat kost geld, maar ook veel tijd om uit te zoeken hoe het zit. "Als je net een bedrijf begint, ben je niet bezig met de mogelijkheid dat je langdurig uitvalt. Dan ga je daar geen tijd en geld aan besteden."

Het plan van de minister is (nog) niet perfect

Toch zitten er volgens Van de Ven nog veel haken en ogen aan het plan van de minister. De verzekering biedt een uitkering van maximaal het minimumloon. Dat betekent dat je elke maand een minimumloon krijgt uitgekeerd als je volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Dat is voor de ene zzp'er veel, maar voor andere juist weinig. "Als je in die laatste groep valt, dan werkt het niet als je jezelf of je gezin moet onderhouden van dat geld", zegt de VZN-voorzitter.

Verder is het moeilijk om zo'n regel in te voeren voor alle zelfstandigen, omdat er zoveel verschillende zzp'ers zijn. "De toegankelijkheid tot een verzekering voor bijvoorbeeld chronisch zieken is met een verplichte aov opgelost", zegt Koopman. "Maar de verplichting geldt ook voor mensen die het niet willen." Als je maar een paar uur per maand op zzp-basis werkt, zit je straks met een dure verzekering die je misschien niet nodig hebt.