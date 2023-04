Transavia heeft te weinig vliegtuigen en schrapt tijdelijk vluchten

Luchtvaartmaatschappij Transavia schrapt 5 procent van alle vluchten in de maanden april en mei. Er zijn namelijk te weinig vliegtuigen om alle reizigers op hun bestemming te brengen. Het is nog niet zeker wanneer Transavia haar vloot op volle sterkte heeft.

Transavia heeft geen 45 toestellen, zoals gebruikelijk in het voorjaar, maar slechts 39.

Vier toestellen ontbreken door een vertraagde levering uit Roemenië. "De vliegtuigen kwamen later dan we hadden afgesproken", zegt een Transavia-woordvoerder. Wat volgde was een hoop papierwerk. "En we willen de toestellen van a tot z leren kennen voordat we ermee gaan vliegen."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Transavia Blijf met meldingen op de hoogte

Dan zijn er ook nog twee vliegtuigen die aan de grond moeten blijven vanwege groot onderhoud. De monteurs wachten op de vertraagde levering van Boeing-onderdelen.

De woordvoerder wil geen aantallen geven, maar volgens de Volkskrant zijn zo'n 50.000 reizigers de pineut. In de meeste gevallen kan hun reis worden omgeboekt. Bij achtduizend mensen is de vlucht helemaal geannuleerd. Gedupeerde reizigers hebben in april bericht gekregen.

"Bij annulering hebben ze sowieso recht op hun geld", zegt de woordvoerder. Verder zegt hij dat Transavia klanten "waar mogelijk" tegemoet wil komen als ze meer geld kwijt zijn door een gewijzigde vlucht. "Als ze een extra dag autohuur of hotel moeten betalen, proberen we coulant te zijn."

Geen garanties voor juni

Transavia zegt er alles aan te doen om in juni weer volop te vliegen, maar kan geen garantie geven. "We hebben niet helemaal de regie, maar we doen ons best", zegt de woordvoerder. Hij noemt het "waardeloos" en "ontzettend balen" dat er minder vluchten zijn.