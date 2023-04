Spaarrente Rabobank gaat in mei omhoog naar 0,75 procent

Rabobank gaat vanaf 1 mei 0,75 procent rente betalen op vrij opneembaar spaargeld. Dit is de derde renteverhoging in een half jaar tijd. Ook in december en februari verhoogde de bank de spaarrente.

Tot november vorig jaar kon je vrijwel geen rente ontvangen op spaargeld bij grote banken. Maar sindsdien zijn de tarieven al enkele keren verhoogd. Door de geldontwaarding via inflatie is sparen echter nog geen vetpot.

De renteverhogingen volgen elkaar op omdat ook de rentes op de financiële markten stijgen. Zo heeft de Europese Centrale Bank (ECB) haar meest toonaangevende rentetarief sinds juli 2022 al zes keer verhoogd. De ECB-rente werkt door in tarieven die Nederlandse banken rekenen voor spaargeld en hypotheken.

Spaarrentes andere banken volgen vaak

De vorige keren dat de Rabobank de rente verhoogde, kondigden ING en ABN AMRO binnen enkele weken ook een verhoging aan. Dat geldt ook voor de Volksbank (bekend van SNS, RegioBank en ASN Bank). Nu rekenen al die banken (op ASN Bank na) nog 0,5 procent rente. Bij ING gaat dit tot een maximum van 10.000 euro, bij de Volksbank tot 25.000 euro.