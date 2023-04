De vakbond die je cao regelt? Dat is bijna ouderwets

Een vragenlijst om de wensen van alle werkgevers te peilen. Het is een van de nieuwe manieren waarop werkgevers en werknemers tegenwoordig tot afspraken komen. Staan de vakbonden binnenkort dus buiten spel?

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om álle werknemers te vragen hoe zij denken over hun arbeidsvoorwaarden. Om daarna pas de cao-onderhandelingen te starten met de vakbonden. In het verleden voerden de werkgevers die gesprekken met de vakbonden, en zij vertegenwoordigen alleen hun leden.

VodafoneZiggo heeft bijvoorbeeld besloten om alle werknemers via een vragenlijst te toetsen over de lonen en werkdruk. "Dat is namelijk representatief, aangezien maar tien procent van ons personeel lid is van een vakbond. Wij willen alle medewerkers raadplegen", zegt HR-directeur Thomas Mulder.

VodafoneZiggo is daar anderhalf jaar geleden mee begonnen en gaat hier ook de komende jaren mee door. Werknemers kunnen via de vragenlijst aangeven wat zij belangrijk vinden als het gaat om verschillende arbeidsvoorwaarden.

Daarna vinden er bijeenkomsten plaats om de resultaten te bespreken. In totaal werken er 6750 mensen bij VodafoneZiggo. "Maar liefst 83 procent van de werknemers heeft meegewerkt. Het merendeel geeft aan dat ze zich niet willen laten vertegenwoordigen door een traditionele vakbond."

FNV: 'Werknemers hebben zo juist minder invloed'

Volgens de FNV is dit niet in het belang van de medewerkers. "Dit verkleint de invloed die zij op hun werkgever kunnen uitoefenen. Wij zijn niet van plan om dit eenzijdige besluit te accepteren. Als VodafoneZiggo echt de zeggenschap van zijn medewerkers wil vergroten, dan kan het dat samen met de bonden makkelijk regelen. Maar daar heeft het bedrijf geen oren naar", zegt FNV-bestuurder Geeta Heera.

HR-directeur Mulder geeft aan dat VodafoneZiggo verder onderhandelt met vakbond De Unie. Die bond is al langer voorstander is van het raadplegen alle werknemers in plaats van alleen de vakbondsleden. "Er is absoluut geen sprake van dat wij de vakbonden buitenspel willen zetten. Sterker nog, we hebben dit anderhalf jaar geleden zo afgesproken samen met alle vakbonden, inclusief de FNV."

In het verleden zijn er meer bedrijven geweest die hebben gekozen voor een andere vorm. Zo is er de mogelijkheid om een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) af te sluiten met de ondernemingsraad. Dat gebeurde bijvoorbeeld voor de werknemers in de distributiecentra van supermarktketen Jumbo. Of er wordt een nieuwe cao afgesproken met slechts één vakbond.

Steeds minder mensen lid van een vakbond

Bovendien worden mensen minder snel lid van een vakbond. In 2021 waren dat er ruim 1,5 miljoen tegen 1,9 miljoen in 2010, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. En dat terwijl er in ons land momenteel 9,7 miljoen werkenden zijn.

"Maar van een trend is geen sprake", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN. "We zien nog steeds dat de meeste bedrijven een cao willen afsluiten met de vakbonden. Soms is er inderdaad gedoe rond een avr of andere regelingen, maar dat zijn echt uitzonderingen."