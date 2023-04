Werknemers met baas over de grens krijgen soepelere regels voor thuiswerken

Er komen nieuwe mogelijkheden aan voor thuiswerkers die een baan hebben in Nederland maar vlak over de grens wonen. Zo kunnen grenswerkers straks verzekerd zijn in Nederland, terwijl ze in een aangrenzend land thuiswerken.

Inwoners van EU-lidstaten die het plan ondertekenen, mogen tot 50 procent van hun werktijd thuiswerken terwijl ze voor een bedrijf over de grens werken. Zij blijven dan verzekerd bij hun werkgever, bijvoorbeeld voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Eerder lag de grens bij 25 procent.

Wanneer twee lidstaten hun handtekening zetten, kunnen zij hun werknemers in elkaars land laten profiteren van de opgerekte regel. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft donderdag laten weten dat Nederland meedoet.

Ook België zal zijn handtekening zetten, bevestigt Van Gennips Belgische collega Frank Vandenbroucke aan het FD. Anonieme bronnen hebben de krant verteld dat de Duitse regering ook positief is. Dat zou betekenen dat de voordelen gaan gelden voor grenswerkers rondom alle Nederlandse grenzen.

Door de coronapandemie waren de thuiswerkregels voor grenswerkers tijdelijk versoepeld. Maar door het einde van de pandemie zouden deze voordelen ook ten einde komen. Volgens het FD zijn werknemers in Zuid-Nederland al vertrokken bij hun baas om deze reden.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat de nodige drukte ontstaat door de vele aanvragen. Daarom zal de SVB tijdelijk externe krachten inhuren.