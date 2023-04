Boeing stopt levering meerdere 737 MAX-toestellen vanwege technisch probleem

Boeing heeft de leveringen van sommige 737 MAX-toestellen stilgelegd omdat er opnieuw technische problemen zijn vastgesteld bij dit type vliegtuig. Volgens de Amerikaanse vliegtuigbouwer gaat het alleen om toestellen die nog niet in gebruik zijn.

"Dit is geen onmiddellijk probleem voor de vliegveiligheid", laat Boeing in een verklaring weten. De mankementen zijn aangetroffen bij een aanzienlijk aantal nog niet-geleverde toestellen en vliegtuigen die bij Boeing staan opgeslagen. De vloot die in gebruik is kan dan ook gewoon blijven vliegen.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is volgens Boeing op de hoogte gesteld van de problemen. De inspecties en reparatiewerkzaamheden aan de toestellen zijn in volle gang. "We zullen in de komende dagen en weken meer informatie delen zodra we beter weten wat dit betekent voor onze levering."