Mondkapjesstichting vordert geld terug van Sywert van Lienden en compagnons

Het nieuwe bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) gaat miljoenen terugvorderen die Sywert van der Lienden en zijn zakenpartners hebben verdiend aan de mondkapjesdeal. Het huidige bestuur gaat de oud-bestuurders binnenkort dagvaarden.

Het gaat om een bedrag van 21 miljoen euro dat de mondkapjesstichting gaat terugvorderen in een bodemprocedure. Volgens het bestuur hebben Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel dat bedrag verdiend aan de verkoop van mondkapjes.

De stichting gaat ook ongeveer 350.000 euro aan advocaatkosten terugvorderen bij het drietal. Het zou gaan om advocaatkosten voor privébelangen van de ex-bestuurders. Van Lienden en zijn ex-compagnons kunnen de dagvaarding over een week of drie in hun brievenbus verwachten.