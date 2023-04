Duitse overheid twijfelt aan Chinees aandeel in grote terminal in Hamburg

Duitsland kijkt opnieuw naar het plan van de Chinese staatsrederij Cosco om deels eigenaar te worden van een containerterminal in de haven van Hamburg. De Duitse regering gaf in eerste instantie groen licht, maar heeft inmiddels twijfels over het plan.

Het gaat om de Tollerort-terminal van exploitant HHLA, de grootste uitbater van containerterminals in de grootste haven van Duitsland. Een Duitse overheidsinstelling bestempelde de terminal begin dit jaar als "kritieke infrastructuur".

Dat oordeel heeft de overheid aan het twijfelen gebracht. De Duitse regering onderzoekt nu of en onder welke omstandigheden Cosco een aandeel zou mogen kopen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt te hopen dat Duitsland zich "objectief en rationeel" opstelt in de kwestie. "We hopen dat de economische samenwerking niet gepolitiseerd wordt", zegt een woordvoerder. China wil niet dat ideologie en veiligheidskwesties de mogelijke deal hinderen.