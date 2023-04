Hoge suikerprijs maakt snoep en koek erg duur, maar we blijven lekker snaaien

Door schaarste en handelsbeperkingen is suiker nu het duurst sinds jaren. Dat werkt door in prijzen van snoepgoed en koekjes in de winkel. Maar we laten zoetigheden er niet om liggen. Is dit het bewijs dat een suikertaks niet zal werken?

De marktprijzen voor suiker zijn opgelopen naar bijna 22 cent per pond, de hoogste prijs sinds 2012. Dat komt vooral door exportbeperkingen in India en matige oogsten in Thailand, China en Mexico.

Suiker is net als glucosestroop, dat veel gebruikt wordt voor zachte snoepjes, voor producenten in een jaar tijd twee keer zo duur geworden. Dat zegt Theo Heere van VBZ, de branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. Daardoor stijgen prijzen van koek en snoep met 20 tot 40 procent.

"Vooral snoep en koek worden duurder. Bij chocolade is het effect kleiner, daar zit iets minder suiker in", vertelt Heere. Volgens hem is dit geen reden om naar suikervervangers over te stappen. "Dat is duurder, vaak niet wettelijk toegestaan en lang niet altijd technisch mogelijk."

Ook supermarkten merken dat alles waar suiker in zit duurder wordt door de suikerschaarste en hogere prijzen voor suiker, laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. Volgens de branchevereniging is er meer vraag dan aanbod.

'Duurdere suiker is verkapte belasting'

Heere stelt dat de hogere suikerprijs aantoont dat een in te voeren suikertaks weinig effect zal hebben. Hij wijst op het overheidsplan voor een brede suikertaks. Die moet alles met suiker in de winkel extra duur maken.

In 2024 komt er al wel een 'limonadebelasting' om suikerhoudende frisdrank duurder te maken. Dat leverde onlangs veel discussie op omdat ook havermelk hieronder valt.

We gaan ons er niet per se gezonder door gedragen, denkt Heere. Of het nou om een extra belasting of hogere prijzen voor suiker gaat. "In de afgelopen jaren bleek dat consumenten ondanks een hoge inflatie niet minder snoep en koek kochten. Wel kozen we bijvoorbeeld voor een eigen merk om kosten te besparen. We kopen niet minder, want de behoefte blijft."

Belasting stimuleert gezonder gedrag niet

Met hogere belastingen kun je het gedrag van consumenten niet zo gemakkelijk beïnvloeden, terwijl ze soms veel moeite of geld kosten. Dat concludeerde het Centraal Planbureau eind maart al.

Heere en ook de supermarktbranche wijzen op de belangrijkste conclusie van het rapport: "Een belastinginstrument is niet bedoeld om het gedrag te veranderen."

Ook bleek onlangs dat het schrappen van de btw op groente en fruit niet effectief zou zijn om gezond gedrag te stimuleren. Onderzoeksbureau SEO concludeerde dat mensen maar beperkt extra fruit kopen als het 9 procent goedkoper wordt.

'Leg kinderen uit wat andijvie is'

De producenten van koek en snoep zeggen achter beleid voor gezonder gedrag te staan, maar niet via een hogere belasting.