Spaans miljardenbedrijf komt ondanks politiek protest naar Nederland

De aandeelhouders van het Spaanse bouwbedrijf Ferrovial vinden het prima als het bedrijf zijn hoofdkantoor naar Nederland verhuist. Donderdag stemde een meerderheid van de aandeelhouders voor de verhuisplannen, ondanks protesten van de regering in Madrid.

Eerder dit jaar maakte Ferrovial bekend zijn hoofdkantoor van Madrid naar Amsterdam te verplaatsen. Volgens de directie is het vanuit ons land makkelijker een beursnotering in de Verenigde Staten te krijgen dan vanuit Spanje. Het bedrijf haalt veel van zijn omzet uit de VS en wil meer toegang krijgen tot Amerikaanse financiers.

Toen de plannen naar buiten kwamen, kreeg het bedrijf een storm van kritiek in eigen land. Zo vond de politiek het bedrijf ondankbaar. Politici zeiden dat Ferrovial decennialang heeft kunnen profiteren van opdrachten die het van de Spaanse overheid kreeg, bijvoorbeeld voor het bouwen van wegen en spoorlijnen.

Daarnaast stelt Madrid dat een beursnotering in de VS wel degelijk mogelijk is vanuit Spanje. Ook vreest de regering dat andere bedrijven het voorbeeld van Ferrovial volgen. Het merendeel van de aandeelhouders van het bouwbedrijf was niet onder de indruk en ging akkoord met de verhuizing.

Ferrovial heeft al een kantoor in Amsterdam, waarvandaan het de activiteiten buiten Spanje aanstuurt. Dit kantoor aan de Kingsfordweg moet voortaan het wereldwijde hoofdkantoor worden.