Voormalig ING-topman Hamers en commissarissen alsnog berispt om beloning

Voormalig bestuursvoorzitter van ING Ralph Hamers en twee commissarissen hebben alsnog een berisping gekregen vanwege een omstreden beloningsvoorstel.

Het voornemen om de beloning van de bestuursvoorzitter met de helft te verhogen, deed in 2018 veel stof opwaaien. "Door onzorgvuldig handelen van deze bankmedewerkers is het vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad", stelt de beroepscommissie van Tuchtrecht Banken.

De organisatie, die het gedrag van medewerkers in de bankensector in de gaten houdt, had de drie eerder nog vrijgesproken van het schenden van de bankierseed. Maar in beroep oordeelt Tuchtrecht Banken nu alsnog dat Hamers en de commissarissen het vertrouwen in het bankwezen hebben geschaad.

De klachten gingen over het voorstel om de beloning van de bestuursvoorzitter (inclusief bonus) met ongeveer 50 procent te verhogen tot iets meer dan 3 miljoen euro per jaar. Het persbericht waarin het beloningsvoorstel werd aangekondigd, leidde destijds tot veel ophef en afkeuring. De raad van commissarissen trok het voornemen binnen een paar dagen in.