We hebben 2,4 miljoen bedrijven, opmars van zzp'ers zet door

Er zijn op dit moment 2.356.554 bedrijven in ons land. Een jaar geleden waren dat er nog 2.226.932. In totaal zijn er 129.622 bedrijven bijgekomen, waarvan het merendeel bestaat uit zzp'ers.

Volgens Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management, is het opvallend dat het aantal ondernemers maar blijft stijgen. "Dit laat zien dat het ondernemerschap voor een steeds grotere groep mensen een aantrekkelijke optie is. Kanttekening hierbij is wel dat deze stijging voor het overgrote deel komt door groei in het aantal zzp'ers. In vrijwel alle sectoren, van zorg tot bouw, is deze groep sterk in omvang toegenomen."