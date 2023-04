Eurokoers stijgt voor het eerst in een jaar boven de 1,10 dollar

De euro is donderdagochtend voor het eerst sinds april vorig jaar meer dan 1,10 dollar waard. De koers van de Amerikaanse munt daalde door relatief gunstige inflatiecijfers in de VS.

De Amerikaanse inflatie kwam in maart uit op 5 procent, wat een meevaller was. Doordat de geldontwaarding minder groot is dan gedacht, verwachten beleggers de komende tijd minder renteverhogingen in de VS. Dat maakt de dollar minder aantrekkelijk.

Afgelopen najaar waren de dollar en de euro korte tijd ongeveer evenveel waard. Dat was voor het eerst in twintig jaar. Dit kwam doordat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, eerder begon met renteverhogingen dan de Europese Centrale Bank (ECB). Inmiddels heeft de ECB de rente ook een paar keer stevig verhoogd, waardoor de eurokoers weer is opgelopen.

Een lagere dollarkoers kan gunstig zijn voor ons. Amerikaanse goederen worden minder duur, wat ook geldt voor vakanties naar de VS. Verder kan het een positief effect hebben op de prijzen aan de pomp. Olie wordt vaak afgerekend in dollars en wordt door een lage dollarkoers dus iets minder duur voor Europa.