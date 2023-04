PostNL wil klachten grensoverschrijdend gedrag beter oppakken

Delen via E-mail

Het college onderzocht de afhandeling van een klacht die werd gedaan door een vrouwelijke medewerker van PostNL. Zij had tijdens een nachtdienst last van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een mannelijke collega. Hij maakte ongepaste opmerkingen en gebaren.

PostNL heeft die klachten onderzocht, maar vond geen bewijs. Vanwege de onrust die ontstond op de afdeling, besloot PostNL de vrouw en de collega over te plaatsen.

Die manier van handelen is volgens het college onzorgvuldig geweest. "We betreuren de impact die deze zaak heeft op betrokken collega's, we zullen hiervan moeten leren", zegt de PostNL-woordvoerder.