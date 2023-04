Topman van TotalEnergies waarschuwt dat gascrisis in Europa nog niet voorbij is

De gascrisis in Europa is nog lang niet voorbij. Daarvoor waarschuwt topman Patrick Pouyanné van het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies. Het aanbod van aardgas is volgens hem nog altijd krap.

"Het idee dat Europa dit probleem heeft opgelost, klopt niet", zegt Pouyanné. "We hebben een aanbodtekort."

De topman waarschuwt onder meer dat de toelevering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) tot 2026 niet zal toenemen, omdat er jarenlang te weinig zou zijn geïnvesteerd in infrastructuur voor de import en export van deze brandstof.

"Meer betalen is voor Europa de enige manier om aan lng te komen. Dat is de realiteit van vraag en aanbod", zegt Pouyanné. Bovendien moeten Europese landen steeds meer concurreren op een wereldwijde markt, waarbij bijvoorbeeld ook de behoefte aan energie in China meespeelt.

Dat land heeft naar verwachting weer een grotere behoefte aan gas, olie en kolen, nu de Chinese economie herstelt van de strenge lockdowns.