Flitsbezorger Gorillas blijft bestaan na overname door Turkse branchegenoot Getir

Flitsbezorger Gorillas blijft bestaan na de overname door branchegenoot Getir. De bedrijven zullen naast elkaar doorgaan en de apps van beide diensten kunnen door klanten worden gebruikt.

De Turkse flitsbezorger Getir heeft zijn Duitse concurrent Gorillas eind vorig jaar overgenomen. Het is de eerste grote overname binnen die sector. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaat het om een bedrag van 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro).

Getir is actief in negen landen, waaronder ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens het bedrijf leidt de samenvoeging met Gorillas tot het grootste winkelnetwerk voor snelle boodschappenbezorging in Europa. Het kan nog enkele maanden duren voordat het fusieproces volledig is afgerond. Dit kan leiden tot het samenvoegen van enkele vestigingen, aldus Getir.