Voedingsmiddelen, brood en alcoholvrije dranken veel duurder in maart

Het leven voor Nederlandse huishoudens is in maart 4,4 procent duurder geworden dan een jaar eerder, zo meldt statistiekbureau CBS donderdag. Het inflatiecijfer is flink lager dan in februari. Toen gingen de prijzen nog met 8 procent omhoog.

De lagere inflatie is vooral te danken aan de dalende energieprijzen. Eten en drinken werd juist veel duurder. Zo stegen de prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken met bijna 18 procent. Brood en granen werden bijna een vijfde duurder.

Fruit koste ongeveer een tiende meer dan in maart vorig jaar. Daar staat tegenover dat energie ruim 36 procent goedkoper was dan een jaar eerder. Ook werd het ruim 9 procent goedkoper voor automobilisten om te tanken.