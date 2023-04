Musk ontsloeg 80 procent van Twitter-personeel sinds overname

Zo'n 80 procent van het personeel van Twitter is ontslagen sinds miljardair Elon Musk het bedrijf in oktober vorig jaar overnam. De steenrijke ondernemer zegt in een interview met de BBC dat er nog maar vijftienhonderd mensen bij het platform werken. Dat waren er bijna achtduizend toen Musk begon.

De ingreep was volgens hem nodig om het bedrijf winstgevend te maken. Het is "helemaal niet leuk" en soms "pijnlijk", zegt Musk in het interview over de ontslagen.

Twitter zou een tekort van enkele miljarden dollars hebben gehad toen hij aantrad als topman. Snijden in de kosten was daarom essentieel.

Inmiddels zou het socialemediabedrijf door de bezuinigingen richting 'break-even' gaan. Dit houdt in dat er geen winst en ook geen verlies wordt gedraaid.

Musk nam Twitter afgelopen najaar over na een chaotisch proces. Hij maakte vorig jaar april bekend het bedrijf over te nemen, maar dreigde de deal daarna niet door te zetten. Dit omdat hij vreesde dat het platform veel meer nepprofielen had dan het wilde toegeven. Uiteindelijk zette Musk de deal toch door en kocht hij het bedrijf voor 44 miljard dollar (40 miljard euro).