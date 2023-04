Nooit meer Floriade: 'Tuinbouwtentoonstelling niet meer van deze tijd'

De Floriade van 2022 in Almere is de laatste geweest. De tuinbouw stopt met zijn wereldtuinbouwtentoonstelling, laat de Nederlandse Tuinbouwraad woensdag weten.

De editie in Almere liep uit op een financieel debacle. Volgens de Tuinbouwraad is het concept niet meer van deze tijd. De Floriade was in het verleden volgens de sector een prima evenement om Nederland internationaal op de kaart te zetten.

"Hoewel het concept zich sterk aangepast heeft van productpresentaties naar duurzaamheid, gezondheid en de groene stad, heeft de laatste Floriade in Almere aangetoond dat de communicatiemethoden zodanig veranderd zijn dat een groot evenement als de Floriade niet meer de grote bezoekersaantallen trekt en financieel haalbaar is."

Dus komt er in 2032 geen nieuwe editie meer. De tuinbouwtentoonstelling Floriade bestond zestig jaar en vond eens in de tien jaar plaats. Zij was dan een half jaar geopend voor het publiek. "Voor de promotie van de Nederlandse tuinbouw en het imago van Nederland als belangrijke agrarische innovator", laat de Tuinbouwraad weten.