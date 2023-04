Wat doet en verdient een (hijs)kraanmachinist?

Om het spoor bij Voorschoten weer vrij te krijgen na het treinongeluk van vorige week, zijn kranen ingezet, zoals vaker gebeurt bij dit soort incidenten. Die kraan moet op locatie komen, opgesteld worden én bediend worden. De kraanmachinist die dat doet, maakt lange dagen en krijgt daar dan ook extra vergoedingen voor. Wat verdient hij eigenlijk?

Over deze rubriek Hier kijken we welk beroep deze week in het nieuws was, prominent of juist onopvallend, maar als een onmisbaar onderdeel van dat nieuws.

"Een kraanmachinist werkt gemiddeld 46 uur in de week", zegt directeur Lion Verhagen van de Vereniging Verticaal Transport (VVT). "Als het bergingswerk begint, moet de kraan er al staan. Dus de machinist gaat altijd voor de troepen uit." En als het werk gedaan is en iedereen weg is, kan de kraan pas weg. "Die wordt dan ingepakt."

Een machinist op een zogenoemde mobiele kraan met een paar jaar ervaring op zak, verdient zo'n 3.300 euro per maand, zonder toeslagen en op basis van veertig uur. "Wanneer wordt overgewerkt, wat bijna altijd gebeurt, komt er een toeslag van 30 procent over het uurloon", zegt Verhagen.

Voor werken op zaterdag of zondag geldt een toeslag van respectievelijk 50 of 100 procent. "En voor werken tussen 21.00 uur en 5.00 uur krijg je een aanvullende toeslag van 19 procent op het uurloon." Ook is er nog een toeslag van maximaal 57 euro per dag voor eten en drinken onderweg.

"Omdat er standaard overgewerkt wordt, gelden die toeslagen ook bij vakantie en ziekte." Al met al komt het brutoloon van een machinist met wat ervaring op circa 4.500 euro per maand uit. In de laatste cao-ronde zijn de lonen met 7,5 procent verhoogd.

Kraanmachinist behoort tot uitdagendste beroepen

Volgens de VVT is het beroep van kraanmachinist tot een van de uitdagendste beroepen. "Het gaat om de zwaarste en grootste machines die wettelijk gezien over de weg mogen. Voor de grootste categorie is een ontheffing nodig om over de openbare weg te rijden."