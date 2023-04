Deeltijdwerk doet vrouwen volgens experts op lange termijn de das om

Dat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen, scheelt in eerste instantie salaris, maar op de lange termijn doet het meer pijn. Zo blijven carrièrekansen uit, ontstaat er een pensioenkloof en blijven vrouwen vaak financieel afhankelijk van hun partner.

Na het afstuderen werkt 20 tot 40 procent van de werkende vrouwen al in deeltijd, afhankelijk van hun opleidingsniveau. Dat loopt in de negen jaar erna op naar 40 tot 66 procent, bleek woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Bij mannen blijft het percentage deeltijdwerkers in de negen jaar na afstuderen onder de 20 procent.

Vrouwen werken vaker in beroepen waar al veel in deeltijd wordt gewerkt, zoals het onderwijs of de zorg. Ook gaan ze vaak minder werken als ze kinderen krijgen. En eens in deeltijd is altijd in deeltijd, blijkt uit eerdere onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De gevolgen laten zich voelen. Op de korte termijn kan minder salaris een ingecalculeerd gevolg zijn. "Maar er is een aantal onbedoelde neveneffecten dat volgt op het deeltijdwerk", zegt Bastiaan Starink, bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt, belastingen en pensioenen. "Daar zijn mensen zich niet van bewust en dat is begrijpelijk. Ze denken vooral aan nu."

Vrouwen zijn vaak financieel afhankelijk van hun partner

Nu verdienen vrouwen minder dan mannen mede doordat ze minder uren werken. Slechts de helft van de vrouwen is financieel onafhankelijk van hun partner. Van de mannen is 80 procent financieel onafhankelijk. Mannen vinden die financiële onafhankelijkheid ook belangrijker, blijkt uit onderzoek.

Op de lange termijn maken vrouwen minder snel carrière door in deeltijd te werken. "Daarmee blijven salarissen lager", zegt Starink. Topfuncties gaan vaak naar voltijders.

Vrouwen die in deeltijd werken blijven steken op de carrièreladder, concludeerde het SCP vorig jaar. Ongeveer twee op de drie werkende vrouwen hadden in de periode van 2004 tot 2018 geen leidinggevende functie gehad. Ondertussen ging drie kwart van de leidinggevende functies naar mannen.

Deeltijdwerk zorgt voor pensioenkloof

Een langdurig nadeel van deeltijdwerken is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen bouwen ruim 40 procent minder pensioen op in hun werkzame leven dan mannen, concludeerden onderzoekers van denktank Netspar in 2021. Dat kwam vooral doordat ze minder uren werkten.

Deeltijduren belonen met extra pensioen is pleisters plakken.

Bastiaan Starink, hoogleraar Arbeidsmarkt, Belastingen en Pensioenen

"Dat maakt vrouwen niet alleen nu, maar ook in de toekomst financieel afhankelijk van hun partner. Want zij bouwen maar een klein pensioen op, terwijl hun in voltijd werkende partner een goede oudedagsvoorziening bij elkaar spaart", zegt Starink.

Volgens hem valt hier weinig creatiefs aan te doen. "Deeltijduren belonen met extra pensioen is pleisters plakken. Het kernprobleem los je op bij meer werkuren voor vrouwen. Hiervoor zijn grotere sociaal-culturele aanpassingen nodig."

Door onbetaald werk van vrouwen blijven mannen in voltijd werken

We moeten het probleem niet bij één groep zoeken, zegt Mark van Ostaijen, bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Mannen doen meer betaald werk en vrouwen meer onbetaald werk. En betaald en onbetaald werk zijn communicerende vaten. Dat vrouwen minder vaak financieel onafhankelijk zijn en minder pensioen opbouwen, zijn de consequenties van ongelijkheid."