Roompot mag Landal GreenParks overnemen na verkoop deel vakantieparken

Vakantieparkketen Roompot mag Landal GreenParks overnemen na de verkoop van dertig vakantieparken aan concurrent Dormio Group. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag bekendgemaakt.

De overname van Landal door Roompot werd in juni 2021 aangekondigd. Landal GreenParks heeft ruim honderd vakantieparken in onder meer België, Duitsland, Nederland en Zwitserland.

"Vakantieparken zijn populair onder vakantiegangers en belangrijk in de recreatiesector. Omdat er een te grote partij dreigde te ontstaan, konden we deze overname niet zomaar goedkeuren", zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van ACM. "Doordat er nu een flink aantal vakantieparken naar Dormio gaat, versterken we de concurrentie. Dat is goed voor prijs, kwaliteit en innovatie in deze sector."