Huurprijzen dalen, maar niet in de grote steden

De huurprijzen in de grote en middelgrote Nederlandse steden zijn in de eerste drie maanden van dit jaar gestegen. Toch daalde de gemiddelde huurprijs in de vrije huursector op landelijk niveau bijna twee procent, vergeleken met een jaar eerder.

Huurwoningen in Den Haag stegen het meest in het eerste kwartaal van 2023. De huurprijzen gingen daar met 6,4 procent omhoog ten opzichte van vorig jaar. In Utrecht waren de prijzen 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Van de vijftien grootste steden in ons land was er alleen een daling in huurprijzen te zien in Nijmegen en Groningen.