Voormalig HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn doet een stapje terug

Voormalig eigenaar van de HEMA Marcel Boekhoorn doet een stap terug als hoogste baas bij zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments. De huidige eigenaar van Ouwehands Dierenpark is nu 63 jaar. Boekhoorn vergaarde zijn fortuin onder andere met het oplappen en doorverkopen van telecombedrijf Telfort.

Boekhoorn kreeg nog meer landelijke bekendheid toen hij warenhuisketen HEMA overnam. Dat was geen doorslaand succes. In 2020 kwam die keten grotendeels in handen van Jumbo, ook via een investeringsmaatschappij.