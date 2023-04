Zwitsers parlement keurt reddingspakket voor Credit Suisse goed

Delen via E-mail

Het Zwitserse parlement heeft een reddingspakket voor Credit Suisse goedgekeurd. Dat werd dinsdag besloten tijdens een verhit debat over de crisis bij de bank. Het gaat om een bedrag van 109 miljard Zwitserse franken (ruim 110 miljard euro).

De op een na grootste bank van Zwitserland kwam de afgelopen maanden veel in het nieuws vanwege schandalen, zoals een witwasonderzoek en slechte investeringen. De bank dreigde vervolgens failliet te gaan, maar werd vorige maand overgenomen door een andere grote Zwitserse bank, UBS.

Ook zijn sommige parlementsleden niet blij dat ze buitenspel zijn gezet bij het sluiten van de deal. De overeenkomst werd ondertekend door een kleine groep parlementsleden, de rest had er niks over te zeggen. Het kabinet liet weten dat dit nodig was, omdat de bank anders zou omvallen. Dat zou rampzalige gevolgen hebben gehad, volgens de Zwitserse president Alain Berset.