We zijn nog niet van de inflatie af, ook volgend jaar stijgen de prijzen

De wereldwijde inflatie is waarschijnlijk veel hardnekkiger dan verwacht. Hoewel de prijzen de laatste tijd minder hard stijgen, ziet het ernaar uit dat het nog lang gaat duren voor de hoge inflatie echt is beteugeld. Dit verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Dat de inflatie nu iets is gedaald, komt vooral door de voedsel- en energieprijzen, zegt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. Mede door de zachte winter liggen de energieprijzen lang niet meer zo hoog als net na de oorlogsuitbraak in Oekraïne. Maar veel andere producten en diensten worden nog steeds snel duurder.

De hoofdeconoom wijst er ook op dat de lonen over de hele wereld nog altijd minder hard omhooggaan dan de prijzen, waardoor mensen er dus eigenlijk in koopkracht op achteruit gaan.

Ook in Nederland zullen de prijzen verder oplopen. Hoewel het IMF eerder dacht dat de inflatie in 2023 4,2 procent zou zijn, is dat nu iets naar beneden bijgesteld tot 3,9 procent.