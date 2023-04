Kabinet gaat in beroep tegen uitspraak over Schiphol-krimp

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat de overheid in beroep gaat tegen de uitspraak over het terugbrengen van het aantal vluchten op schiphol van 500.000 naar 460.000 per jaar. De rechter besloot begin april dat de overheid het aantal vliegbewegingen dit jaar niet mag beperken.

De rechter oordeelde in een kort geding eerder deze maand dat de Staat hiervoor niet de juiste procedures had doorlopen. "De uitspraak is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol", licht Harbers zijn besluit toe in een brief aan de Tweede Kamer.