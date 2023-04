Kabinet gaat in beroep tegen uitspraak over krimp Schiphol

De Staat gaat in beroep tegen de uitspraak over de vermindering van het aantal vluchten op Schiphol. De rechter oordeelde begin april dat de overheid het aantal vliegbewegingen dit jaar niet mag beperken, omdat niet de juiste procedures zijn gevolgd.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) wil zich daar niet zomaar bij neerleggen. "De uitspraak is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol", licht Harbers zijn besluit toe in een brief aan de Tweede Kamer.