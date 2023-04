Bitcoinkoers voor het eerst in tien maanden boven de 30.000 dollar

Bitcoin is voor het eerst sinds juni vorig jaar meer dan 30.000 dollar (ruim 27.500 euro) waard. De voorlopige piek was maandagavond, toen beleggers 30.193,25 dollar betaalden voor de grootste digitale munt ter wereld.

De stijging is mogelijk een mogelijk een gevolg van de verwachting dat de inflatiecijfers in de VS deze week gunstig uitpakken. Als die Amerikaanse inflatie inderdaad meevalt, wordt de rente mogelijk niet verhoogd. Dat is gunstig voor beleggers.