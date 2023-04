Centrale banken moeten volgens IMF ondanks bankenonrust rentes verhogen

Centrale banken moeten zolang het nodig is de rentes verhogen om de inflatie te bestrijden. Ze moeten zich niet onnodig laten beïnvloeden door de onrust in de bankensector, die mede door oplopende rentes is ontstaan. Dat vindt bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Renteverhogingen van centrale banken zijn bedoeld om de inflatie te temperen. Door hogere rentes wordt lenen minder aantrekkelijk en daardoor gaan consumenten en bedrijven mogelijk minder uitgeven.

Doordat de rente zo snel oploopt, kunnen financiële instellingen in de problemen raken. Dat gebeurde in maart met banken in de Verenigde Staten en Zwitserland. Hierdoor ontstonden ook zorgen over andere Europese en Amerikaanse banken. De Nederlandse IMF-bestuurder Hilbers erkent dat dit renteverhogingen ingewikkelder maakt.

Door de onrust kwam er kritiek op de renteverhogingen van de Europese, Britse en Amerikaanse centrale banken. Critici vroegen zich af of die wel moeten doorgaan met dit beleid.

'Banken kun je op andere manieren steunen'

Toch verhoogde de ECB de rente onlangs opnieuw. Hilbers stelt nu dat centrale banken niet hoeven te kiezen tussen renteverhogingen of stabiliteit in de bankensector.

"De rente is het belangrijkste instrument voor de inflatie. Maar daarnaast kunnen centrale banken voor de financiële stabiliteit andere instrumenten gebruiken." Hij denkt dan aan de stabiliteit van banken monitoren of noodfinanciering verstrekken als banken toch in de problemen komen.

Hilbers is niet bang voor een herhaling van de bankencrisis van 2008. "Toen ging het om problemen met hypotheken in de Verenigde Staten. Dat zien we nu niet." Bovendien is de financiële sector volgens hem een stuk weerbaarder geworden na de invoering van strengere eisen, zeker in Europa.

'Afkoeling huizenmarkt is niet dramatisch'

Ook over de Nederlandse huizenmarkt maakt hij zich niet zoveel zorgen. Hilbers spreekt van een "stevige daling" van de huizenprijzen, die begin 2023 met 8,2 procent zijn gedaald. "Maar enige afkoeling van de huizenmarkt is ook niet dramatisch", benadrukt hij.