Soepelere bijstand jonge Utrechters blijft, ondanks toename aantal ontvangers

Utrecht blijft soepelere regels hanteren voor jongeren die bijstand ontvangen. In 2022 liet de gemeente extra eisen voor jongeren onder 27 jaar tijdelijk los. Nu zet Utrecht dat beleid voort.

Wel is opvallend dat het aantal Utrechtse jongeren in de bijstand in het afgelopen jaar met 15 procent toenam, terwijl er landelijk een daling van 4 procent was. Het aantal mensen in de bijstand zakte vorig jaar voor het eerst in tien jaar weer onder de grens van 400.000. En de afname van het aantal bijstandontvangers was ook onder 27-minners groot.