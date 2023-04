Grootste chipmaker ter wereld ziet verkopen inzakken

Delen via E-mail

De Taiwanese chipfabrikant TSMC zag zijn verkopen vorige maand flink dalen, doordat er minder vraag naar elektronica is. Vorige week meldde concurrent Samsung ook al dat de vraag naar microprocessoren afneemt

TSMC's opbrengsten waren in maart 15 procent lager dan een jaar eerder. Vergeleken met februari ging het om een daling van 11 procent. De grootste chipmaker ter wereld verwacht in de eerste helft van dit jaar minder te verkopen. De markt trekt in de tweede helft van het jaar mogelijk weer aan.