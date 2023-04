Tesla bouwt in China een fabriek voor grote batterijen

Delen via E-mail

Fabrikant Tesla gaat in de Chinese stad Shanghai een fabriek bouwen. Daar worden straks geen auto's gemaakt, maar grote opslagsystemen voor energie: Megapacks.

De fabriek, die volgens de planning in de tweede helft van volgend jaar opengaat, moet jaarlijks tienduizend Megapacks produceren. Daarin kan voor ongeveer 40 gigawattuur aan stroom worden opgeslagen. Deze opslagsystemen wil Tesla wereldwijd verkopen.

De fabrikant is vooral bekend van zijn elektrische auto's, maar het bedrijf van miljardair Elon Musk wil ook groot worden in de opslag van energie. Naar dergelijke opslagsystemen is veel vraag.