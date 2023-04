Philips moet weer extra slaapapneuapparaten terugroepen

Philips' probleemdossier rond slaapapneuapparaten krijgt weer een vervolg. Het bedrijf moet 1.233 extra apparaten in de Verenigde Staten en Frankrijk terugroepen, na een dringende waarschuwing van medische toezichthouder FDA.

De apparaten moeten worden teruggeroepen omdat ze bij programmering per ongeluk verkeerde serienummers hebben gekregen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat gebruikers een verkeerde behandeling van het apparaat krijgen. Dat kan de patiënt mogelijk in de problemen brengen. Of het kan zijn dat het apparaat helemaal niet start, maar dan krijgen gebruikers wel een automatische melding.

Van de 1.233 apparaten worden er 1.088 in de VS teruggeroepen en 145 in Frankrijk. Volgens de FDA zijn er bij Philips 43 klachten binnengekomen over deze groep apparaten, maar daarbij was geen sprake van verwondingen of overlijden. Philips heeft de klanten al in februari ingelicht.