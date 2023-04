Philips moet weer extra slaapapneu-apparaten terugroepen

Philips langslepende probleemdossier van slaapapneu-apparaten krijgt weer een vervolg. Het bedrijf moet 1233 extra apparaten terugroepen in de Verenigde Staten en Frankrijk, na een dringende waarschuwing van de Amerikaanse medische toezichthouder FDA. Eerder werden al 5,5 miljoen apparaten teruggeroepen.

De miljoenen zogeheten DreamStation apparaten van Philips moesten worden teruggeroepen omdat deeltjes isolatieschuim kunnen loslaten en gebruikers die mogelijk kunnen inademen.

Nu heeft de FDA vrijdag bekendgemaakt dat ook deze 1233 apparaten moeten worden teruggeroepen omdat gebruik ervan in het uiterste geval zou kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, hartfalen, ernstig letsel en zelfs overlijden.

De apparaten moeten worden teruggeroepen omdat ze bij programmering per ongeluk verkeerde serienummers hebben gekregen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat gebruikers een verkeerde behandeling van het apparaat krijgen en dat kan de patiënt mogelijk in de problemen brengen. Of het kan zijn dat het apparaat helemaal niet start, maar dan krijgen gebruikers wel een automatische melding.

Van de 1233 apparaten worden er 1088 in de VS teruggeroepen en de rest in Frankrijk.

Volgens de FDA zijn er bij Philips 43 klachten binnengekomen over deze groep apparaten, maar daarbij was geen sprake van verwondingen of overlijden. Philips heeft klanten al in februari ingelicht.

100.000 klachten van gebruikers

Over alle DreamStation slaapapneu-apparaten had Philips begin dit jaar al bijna 100.000 meldingen van gebruikers gekregen, werd in februari bekend. Bij 93 procent ging het om technische problemen, maar bij de rest wel om gezondheidsschade.

Bij 346 gevallen ging het zelfs om overlijden. Maar hierbij hoeft er geen oorzakelijk verband te zijn tussen ziekte en sterfgevallen en het losrakende schuim van het apneuapparaat.

Mogelijke financiële schadevergoedingen moeten dit jaar worden besproken kondigde bestuursvoorzitter Roy Jakobs in maart aan, maar Philips heeft financieel al schade geleden door het probleemdossier. Vorig jaar werd er een afschrijving van 1,3 miljard euro gedaan en de terugroepactie heeft al bijna 1 miljard euro gekost.