Boetes voor Binance en Coinbase: waarom hebben cryptobedrijven het zo lastig?

Binance en Coinbase kregen begin dit jaar hoge boetes van De Nederlandsche Bank (DNB) en liggen ook in de Verenigde Staten onder een vergrootglas. Waarom wordt het deze cryptobedrijven nu opeens zo moeilijk gemaakt?

In Nederland kregen beide bedrijven een boete van ruim 3,3 miljoen euro. In de VS vreest cryptobeurs Coinbase voor een hoge boete en kreeg Binance, 's werelds grootste handelsplatform voor cryptomunten, zelfs een rechtszaak aan de broek. Hoewel deze bedrijven al jaren grote spelers zijn op de cryptomarkt, kwamen ze de afgelopen tijd veel in het nieuws omdat ze zich niet aan de regels zouden houden.

Hoe dat komt is niet in één zin te vatten, zegt Peter Slagter, expert op het gebied van digitale valuta. "Hoewel deze bedrijven zowel in Nederland als de VS in de problemen zijn gekomen, zijn de situaties op het gebied van cryptobedrijven in de twee landen verschillend."

Zo zijn cryptobedijven in Nederland sinds een paar jaar verplicht zich te registreren bij De Nederlandse Bank (DNB), die toezicht houdt op de cryptomarkt. De meeste cryptobedrijven van eigen bodem hebben dat toen netjes gedaan.

Veel grote buitenlandse bedrijven, zoals Coinbase en Binance, deden dat niet. "Terwijl je bij die partijen gewoon met iDEAL kan betalen", vertelt Slagter. "Meer dan genoeg Nederlanders zijn actief bij Coinbase en Binance, en toch hebben zij zich niet geregistreerd. Dat is illegaal." Daarom zijn deze bedrijven in Nederland beboet.

Nederland heeft wel cryptoregels, maar niet veel

Coinbase en Binance zijn dus op het matje geroepen omdat in Nederland sinds kort deze regels zijn. Hoewel die regelgeving nu al leidt tot boetes, hebben bedrijven die handelen in cryptovaluta in ons land nog steeds weinig verplichtingen.

Cryptobedrijven zijn verplicht zich te registreren, waarna DNB in de gaten houdt of ze zich niet schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme. Er is dus nog geen toezicht op het gedrag van bedrijven als Coinbase en Binance.

"Er wordt niet gekeken naar of een bedrijf wel goed uitlegt wat de risico's zijn en of het aangeboden product wel bij de klant past", zegt crypto-expert Teunis Brosens van ING. Die regels zijn wel in de maak en worden binnenkort goedgekeurd binnen de EU.

Dan zullen bedrijven die handelen in cryptovaluta ook in Nederland verder aan banden worden gelegd. "Die regels komen er zodat het veiliger wordt voor mensen om in crypto te handelen en beleggers weten waar ze aan toe zijn", zegt Brosens.

Dat er nu meer regels komen, is volgens Brosens een goede zaak. "Maar de regels hebben lang op zich laten wachten." Bitcoin bestaat al zeker tien jaar, Binance is vijf jaar geleden opgericht. "Die bedrijven hebben al die tijd hun gang kunnen gaan, omdat toezichthouders dachten dat crypto klein zou blijven. Nu het lijkt dat crypto niet van het toneel zal verdwijnen, wordt er pas iets mee gedaan."

Ook VS gaat strijd met cryptobedrijven aan

Ook in de VS kregen Coinbase en Binance problemen. Hoewel er in Amerika nog helemaal geen regels zijn om de cryptomarkt in toom te houden, is het land volgens voorzitter Rostin Behnam van de financiële toezichthouder CFTC bezig met "een campagne om misdragingen in de wisselvallige en riskante cryptowereld te vinden en te stoppen".

Dat komt doordat het vorig jaar bij bedrijven een paar keer flink mis is gegaan, zoals bij het inmiddels failliete FTX. "Tot nu toe keken cryptobedrijven hoever ze konden gaan, omdat er toch geen regels waren", zegt Brosens. "Nu is ook de politiek, die jarenlang niet heeft willen reguleren, ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren."

Toch wordt het in de VS nog moeilijk om cryptobedrijven te reguleren. De Amerikanen zijn het namelijk niet eens over wie toezicht moet gaan houden op de cryptowereld. In Nederland is dat duidelijk: dat doet DNB. In de Verenigde Staten zijn er meerdere partijen die claimen dat zij toezicht zouden moeten houden op cryptobedrijven.