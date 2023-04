Waarde Russische munt blijft maar dalen door westerse maatregelen

De Russische roebel is in de afgelopen weken gedaald naar het laagste niveau in een jaar tijd, mede door de westerse boycot van Russische olie. Voor 1 euro betalen Russen nu bijna 89 roebel.

Volgens valuta-experts speelt mee dat westerse landen olie en diesel uit Rusland boycotten en er daarom dus minder vraag is naar roebels. Daardoor neemt de waarde van de roebel sinds eind 2022 al af van 60 roebel voor een euro naar meer dan 80 roebel voor een euro.

Ook zou het besluit van Rusland om Shell voor ruim 1 miljard euro uit te kopen uit een gasproject in Rusland bijdragen aan de waardevermindering van de roebel.

Met de waardedaling naar 89 roebel is de koers van de Russische munt terug op het niveau van april vorig jaar. Sindsdien sterkte de waarde aan, doordat Europese landen gretig gas bleven afnemen en Russen minder importeerden uit andere landen. Ook verhoogde de Russische centrale bank z'n rentetarieven.

Vlak na de start van de invasie in Oekraïne werd een hoogtepunt bereikt in het aantal roebels dat je moet neertellen voor een euro. Op 7 maart vorig jaar was een euro maar liefst 169 roebel waard.

Waarde roebel kan weer stijgen door hogere olieprijzen

Beterschap voor de koers van de roebel wordt in de komende weken verwacht. De olieprijs loopt namelijk waarschijnlijk op door aangekondigde productiebeperkingen van olieproducerende landen.