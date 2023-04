Wereldwijde voedselprijzen blijven zakken, maar eten blijft dure aangelegenheid

De wereldwijde prijzen voor producten als graan en olie zijn met 20 procent gedaald ten opzichte van de piek in maart vorig jaar. De prijzen daalden voor de twaalfde maand op rij, maar blijven nog steeds hoog, blijkt vrijdag uit cijfers van VN-organisatie FAO

Kort na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 stegen de prijzen voor de belangrijkste basisgrondstoffen voor eten en drinken tot een recordhoogte. Beide landen zijn belangrijke graanexporteurs en stemden in november 2022 in met een verlenging van de graandeal. Dat haalde wat druk van de ketel voor de graanprijs.

De graanprijs was in maart 7,1 procent lager dan in februari. Die daling werd ook in de hand gewerkt door een goede tarweoogst in Australië. Verder lijkt het erop dat graan in Europa goed kan groeien.

Ook oliën als zonnebloemolie en raapzaadolie werden goedkoper door een ruim aanbod en relatief lage vraag. De prijs voor plantaardige oliën zakte met bijna 50 procent in een jaar tijd.

De prijs van suiker is juist weer iets gestegen, doordat er zorgen zijn over de productie in India, Thailand en China. De gemiddelde prijzen voor basisvoedsel lagen in maart 2,1 procent lager dan in februari.

Supermarktprijzen dalen niet gelijk mee

De dalende voedselprijzen zorgen er niet gelijk voor dat de boodschappen goedkoper worden. Door de hoge energieprijzen en loonstijgingen blijven de voedselprijzen in Nederland op een hoog niveau.

Hoofdeconoom Máximo Torero van de FAO waarschuwt voor al te veel optimisme over de gedaalde prijzen. Sommige landen hebben ondanks de prijsdalingen wel degelijk te maken met oplopende kosten voor de meest basale benodigdheden.