Weergoden laten ons weer ouderwets woonwinkelen met Pasen

Woonboulevards zien het zonnig in en verwachten een drukke Tweede Paasdag. Dat komt vooral door het voorspelde wisselvallige weer, blijkt uit een rondgang langs woonwinkels. Ook een krappe portemonnee houdt ons niet thuis.

De traditie om met Pasen naar woonwinkels te gaan is ook dit jaar weer terug. Corona ligt niet meer dwars en ook het weer zit mee. "Kijkend naar de weersvoorspellingen is het ideaal weer: wisselvallig, dus niet te goed", zegt Jolanda Bernhard van Verschoor Wonen in Sliedrecht.

Vorig jaar was het net te lekker weer: een graad of 19 en een van de zonnigste Pasen ooit. "Dat is bijna strandweer, en dan is het heel rustig bij de woonwinkels", zegt Bernhard, die dit jaar veel aanloop voorziet.

Ook IKEA verwacht "gezellige drukte" en 20 tot 25 procent meer bezoekers dan op normale dagen. "En als er wat regen valt, is dat zeker gunstig. Dan zijn we een overdekt uitstapje en blijven klanten ook in ons restaurant plakken", zegt een woordvoerder.

Tuinseizoen nu echt begonnen

Dat het geen strandweer wordt, maar wel warmer dan in de afgelopen weken is een meevaller, stelt Nick Möller van JYSK. "Vanaf Pasen ligt de focus altijd op tuinmeubels. We hebben in de afgelopen maanden best wel last gehad van matig weer, maar nu wordt het beter."

Ook Intratuin ziet het daardoor zonnig in. "Het is misschien te koud om buiten te zitten, maar mensen zullen wel weer naar buiten gaan om in de tuin te werken", zegt directeur Peter Paul Kleinbussink van het tuincentrum. Hij verwacht gezellige drukte met Pasen. "De aanloop naar deze dagen laat zien dat de start van het tuinseizoen nu echt begonnen is."

Meer nadenken over aankopen

Bij JYSK zien ze niet dat mensen op woonaankopen bezuinigen, dus ook niet met Pasen. Bernhard van Verschoor Wonen heeft wel het idee dat klanten meer nadenken over hun aankopen vanwege de hoge inflatie. "Maar we zijn alleen maar blij met meer bewuste aankopen", zegt ze.

IKEA denkt dat extra zuinigheid zelfs voor extra klanten kan zorgen. "Ook met een kleine portemonnee zullen mensen gaan winkelen met Pasen. En wij staan toch bekend als betaalbaar ten opzichte van andere meubelzaken."