Samsung zet mes in chipproductie omdat tekort afneemt

Het wereldwijde tekort aan chips lijkt wat af te nemen. Samsung merkt dat er minder vraag naar de microprocessoren is en maakt er daarom de komende tijd een stuk minder.

Tijdens de coronapandemie ontstond een zeer groot tekort aan chips. Velen kochten spullen om te kunnen thuiswerken en daar zijn vaak kleine processoren in verwerkt.

Doordat chips ook in veel andere producten worden gebruikt, konden de fabrikanten de gestegen vraag niet aan. Zo liepen wachttijden voor auto's fors op.

Maar Samsung merkte in het afgelopen kwartaal dat zijn afnemers weinig kochten, vooral degenen die nog voorraden hadden liggen. Het bedrijf denkt dat dit vooral komt doordat zijn klanten voorzichtiger met uitgaven zijn geworden vanwege de inflatie. De Zuid-Koreanen verlagen daarom de komende tijd hun productie. Hoeveel minder chips Samsung precies gaat maken, is niet bekend.

De winst van het techconcern verdampte in de eerste drie maanden van dit jaar vrijwel volledig. Onder de streep bleef er omgerekend zo'n 420 miljoen euro over, wat 96 procent minder is dan de 9 miljard euro van dezelfde periode vorig jaar.