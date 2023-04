Helft van patiënten kan langer dan jaar niet werken door postcovidsyndroom

Meer mensen die lijden aan het postcovidsyndroom blijven langer ziek. De helft van de patiënten kan na een jaar nog steeds niet aan het werk. Wel neemt het aantal zieken af, ziet Arbo Unie.

Het aantal patiënten met het postcovidsyndroom dat langer dan een jaar ziek blijft, groeit. In 2022 verzuimde een op de drie langer dan een jaar van hun werk. In het eerste kwartaal van 2023 was dat de helft van de patiënten

"Patiënten met het postcovidsyndroom herstellen langzaam en re-integratie gaat niet goed", zegt verzuimexpert Corné Roelen van Arbo Unie. Er is volgens hem nog veel onbekend over de beste aanpak om ervan te herstellen.

Wat hij ziet is dat de lichamelijke en de mentale conditie lange tijd heel slecht kan blijven. "En dan ineens komt er een moment dat het met rasse schreden beter gaat en mensen vrij vlot re-integreren", zegt Roelen. "Die grilligheid vraagt van werkgevers veel flexibiliteit om ruimte te bieden aan werknemers om in eigen tempo te herstellen."

Aantal patiënten is sterk afgenomen

Het goede nieuws is dat het aantal verzuimgevallen door het postcovidsyndroom in totaal sterk afnam in een jaar tijd. In de meeste sectoren waren begin van dit jaar 40 procent minder zieken dan in het eerste kwartaal van 2022.

Opvallend genoeg blijft die daling achter in het onderwijs en in de zorg. In de gezondheidszorg waren 31 procent minder postcovidpatiënten dan een jaar eerder. Onder het onderwijspersoneel daalde het aantal met 26 procent.