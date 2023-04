Tesla verlaagt opnieuw prijzen in de VS

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tesla verlaagt voor de vijfde keer dit jaar zijn prijzen in de Verenigde Staten. Dit doet het autobedrijf omdat de inflatie in het land blijft stijgen. Daardoor wordt het voor veel mensen steeds lastiger om de elektrische auto's aan te schaffen.

Sommige auto's zijn zo'n 5000 dollar (ongeveer 4.580 euro) goedkoper geworden, is te zien op de website van het automerk. Het bedrijf verlaagde eerder ook de prijzen in China, wat een belangrijke markt is voor het bedrijf.