Ook Noord-Drenthe eist miljarden voor gevolgen Groningse gaswinning

Drie gemeenten in het noorden van Drenthe willen dat het Rijk met een flinke zak geld over de brug komt. Zo moeten de gevolgen van de gaswinning daar worden aangepakt. Donderdag zijn de plannen aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) gestuurd. Eerder kwam de provincie Groningen al met een eis voor een forse compensatie uit Den Haag.

De drie gemeenten - Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld - denken aan een bedrag van 50.000 euro per inwoner. Daarmee loopt het totaalbedrag al snel in de miljarden, omdat er in het gebied ruim 90.000 mensen wonen. "Met de compensatie kan de ereschuld worden ingelost en kan verder toekomstperspectief aan de inwoners en regio worden geboden", schrijven de gemeenten in een gezamenlijke bericht.