Geen stakingen in streekvervoer meer: partijen bereiken eindelijk cao-akkoord

Werkgevers en vakbonden zijn het donderdagavond eindelijk eens geworden over een nieuwe cao voor de dertienduizend werknemers in het streekvervoer. De partijen zijn een loonsverhoging van 15 procent over 27 maanden overeengekomen.

Ook krijgen werknemers een eenmalige uitkering van duizend euro. Daarnaast komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen.

De cao-onderhandelingen hebben maanden geduurd. Sinds januari liepen de gesprekken telkens vast, omdat geen van de partijen water bij de wijn wilde doen. De vakbonden hadden ingezet op een salarisvermeerdering van 14 procent. Maar de werkgevers wilden niet verder gaan dan 11 procent.

In de afgelopen maanden legden werknemers in het streekvervoer meerdere malen het werk neer. Met het akkoord zijn nieuwe stakingen van de baan.