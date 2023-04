Onrust in distributiecentra Albert Heijn door uitblijven nieuwe cao

Delen via E-mail

De cao-onderhandelingen voor de werknemers in de distributiecentra van Albert Heijn verlopen zeer moeizaam. De supermarktketen en de vakbonden worden het maar niet eens over de loonsverhoging. Op verschillende locaties leidt dit al tot wilde stakingen.

In distributiecentra in Pijnacker en Tilburg zijn werkonderbrekingen geweest en is er ook voor enkele uren gestaakt. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn gaat het om groepjes werknemers die naar buiten zijn gegaan. "Maar dat heeft geen gevolgen voor de bevoorrading van onze winkels."