We lunchen minder op kantoor, maar de broodtrommel is nog niet in opkomst

Lunchten werknemers voor corona nog vier keer per week in de kantine of bedrijfsrestaurant, sinds de pandemie is dat wel veranderd. Tegelijk moeten werkgevers soms bijpassen om de lunch voor personeel betaalbaar te houden.

Het zijn uitdagende tijden voor de bedrijfsrestaurants van Vermaat. Het horecabedrijf verzorgt het bedrijfsrestaurant en de espressobar voor 250 kantoren van vooral grote bedrijven in de Randstad. In sommige kantoren waar het eerder al rustig was op woensdag en vrijdag werken na de pandemie amper nog mensen op die dagen.

Ten opzichte van voor de pandemie krijgt Vermaat ongeveer een kwart minder gasten aan de kassa. Op woensdag en vrijdag is dat aantal zelfs gehalveerd. Op dinsdagen komen er soms juist meer mensen naar kantoor dan voorheen.

Werkgevers doen moeite om personeel terug naar kantoor te krijgen. Dat is ook een doel van Vermaat, zegt commercieel directeur Christian Oudijk. "We moeten weer een 'FOMO' creëren, een fear of missing office. Dat doe je niet alleen met een lekkere lunch, maar het speelt wel een rol."

Vooral bij banken en verzekeraars ziet Oudijk dat werknemers niet graag meer naar kantoor komen. Ze hebben tijdens corona geproefd van een betere werk- en privébalans en willen dat graag behouden.

De commercieel directeur denkt dat personeel in de komende maanden vaker naar kantoor gaat. Maar volgens hem zal het altijd om minder mensen gaan dan voor de pandemie.

Soms geen uitgebreide lunch, maar broodjes bij koffiebar

Het dalende aantal mensen dat op kantoor luncht is een uitdaging voor Vermaat. "Dus besluiten we soms het bedrijfsrestaurant enkele dagdelen te sluiten, zoals op vrijdagen. Maar dan kun je op die momenten wel zorgen voor bijvoorbeeld broodjes bij de espressobar. Het verschilt per bedrijf wat de oplossing is", zegt Oudijk.

Concurrent Albron herkent de trends die Oudijk schetst. Ook dit bedrijf kiest er soms voor alleen de koffiebar te openen, of te werken met lunch to go of op bestelling.

Werkgevers passen bij om lunch betaalbaar te houden

Daarnaast ontkomt de kantoorlunch helaas niet aan kostenstijgingen. "Voedingsmiddelen worden duurder, personeelskosten gaan omhoog, de huur is verhoogd en de energierekening is verdubbeld", rekent Oudijk voor. "Maar we kunnen hogere kosten niet volledig doorberekenen in de prijs voor de lunch."

De prijs van een lunch op kantoor is deels afhankelijk van subsidie van de werkgever. "Gelukkig merken we dat veel bedrijven personeel gezond en fit willen houden en dus hun bijdrage aan de consumentenprijs verhogen", zegt Oudijk. Verder biedt Vermaat volgens de commercieel directeur bijvoorbeeld meerdere sandwiches met verschillende prijzen aan.

Vooral minder lunch door thuisblijvers, niet door broodtrommel

Hoewel de inflatie er flink in hakt, merkt Oudijk niet dat personeel de lunch in het bedrijfsrestaurant inruilt voor een boterham met kaas van thuis. "Het aandeel van het aanwezige personeel dat bij ons luncht, verandert nog niet."